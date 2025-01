Atalanta, Sassuolo, Como e Supercoppa Italiana: le ultimissime

A Bergamo uno dei primissimi obiettivi si conferma Rayan Cherki del Lione. Il fantasista ha ricevuto diverse offerte dall’estero, in particolare dalla Premier, ma sembrerebbe essere affascinato dal progetto dell'Atalanta. Il Lione ha la necessità di vendere per evitare la serie B ed ha valutato circa 20-25 milioni di euro il suo gioiellino.

Il Sassuolo non pensa di cedere Berardi, non è nei piani. Il futuro di Mimmo torna nella giostra delle indiscrezioni. Tra chi ci pensa o l’insegue da tempo, la verità è che ogni volta finisce nel modo più prevedibile: il trentenne attaccante calabrese resta al Sassuolo, accontentato economicamente (3 milioni netti l’anno fino al 2027), coccolatissimo, capitano e leader indiscusso della squadra.

Jean Butez è ufficialmente un nuovo portiere del Como, arrivato dall'Anversa. Ieri sera è invece arrivato Assane Diao attaccante spagnolo classe 2005, nato in Senegal, è stato pagato circa 11 milioni di euro. Ma non finisce qui, perché i lariani hanno intensificato anche i contatti per il giovane del Real Saragozza Ivan Azon. A centrocampo, il sogno resta l’ex Roma Nemanja Matic, operazione non semplice da realizzare.

Il Milan, grazie al successo ottenuto in rimonta in Supercoppa Italiana, ritorna in Italia con un assegno di 8 milioni di euro, mentre l’Inter si deve “accontentare” di 5 milioni di euro in quanto finalista perdente. Si tratta di un aumento importante considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 vinta dai nerazzurri il montepremi era di circa 7.5 milioni complessivi. Da segnalare che Juve e Atalanta, semifinaliste perdenti, hanno incassato 1.6 milioni.