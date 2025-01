Tommasi, Sinner, Como e Nba: le ultimissime

Il mondo del tennis e dello sport piange Rino Tommasi, un'icona del giornalismo: nato a Verona il 23 febbraio del 1934, si è spento oggi all’età di 90 anni. Celebri i suoi articoli e le sue telecronache nel tennis e nel pugilato.

Jannik Sinner continua a preparare il suo esordio agli Australian Open, il primo Slam della stagione che prenderà il via il 12 gennaio sul cemento di Melbourne Park. Il numero uno al mondo ha intanto aperto il suo 2025 con il successo per 6-4 7-6(2) su Alexei Popyrin in un match di esibizione durante l'AO Opening Week. Un test importante per l'azzurro contro il numero 25 del mondo. Il livello si alzerà ancora nel prossimo impegni di Sinner, che affronterà il 10 gennaio il numero 11 del ranking Atp, Stefanos Tsitsipas.

Dopo Nico Paz, il Como ha pescato ancora nel campionato spagnolo: il club ha ufficializzato la firma di Assane Diao. L'ala classe 2005 arriva dal Real Betis e ha firmato un quadriennale fino al 2029.

Questi i risultati delle partite di regular season di Nba disputate nella notte: Charlotte Hornets-Phoenix Suns 115-104; Washington Wizards-Houston Rockets 112-135; Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 118-97; New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 97-104; Utah Jazz-Atlanta Hawks 121-124; Denver Nuggets-Boston Celtics 106-118; Golden State Warriors-Miami Heat 98-114.