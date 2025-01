Roma, Napoli, Cudicini e tennis: le ultimissime

Enzo Le Fée è destinato all'Inghilterra. Il 24enne centrocampista francese è infatti a un passo dalla firma con il Sunderland, che milita in Championship. Chiusura vicina tra il club inglese e la Roma, con il calciatore che aspetta solo l'ok per partire e svolgere le visite mediche, per poi trasferirsi con la formula del prestito e obbligo di riscatto (a 23 milionio di euro) in caso di promozione in Premier League del Sunderland.

Dopo l'ufficialità dello scambio con il Cagliari con Scuffet a fare il vice Meret e Caprile in Sardegna, il Napoli ha annunciato anche l'acquisto di Luis Hasa. Il centrocampista scuola Juve arriva dal Lecce, dove si era trasferito la scorsa estate racimolando una presenza in Coppa Italia. Il ds del Napoli Manna conosce bene Hasa dato che ha seguito gran parte del suo percorso nelle giovanili della Juventus.

Un nuovo lutto nel mondo del calcio, che a pochi giorni dalla scomparsa di Aldo Agroppi piange oggi (8 gennaio) la morte a 89 anni di Fabio Cudicini, ex portiere di Roma, Milan, Udinese e Brescia e padre di Carlo (anche lui ex portiere). Con i rossoneri ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia (un'altra l'ha vinta con la Roma con cui ha messo in bacheca anche una Coppa delle Fiere).

Inizia con una sconfitta la nuova stagione di Carlos Alcaraz. Nel suo primo impegno dell'AO Opening Week, evento che avvicina l'inizio degli Australian Open in programma dal 12 al 26 gennaio, il tennista spagnolo si è arreso al beniamino di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 4-6 10-5.