Roma, Lazio, Nedved e Paolini: le ultimissime

Claudio Raneri ha parlato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport "Pellegrini resta. Avevo deciso di tenerlo in panchina al derby, ma nei suoi occhi ho visto una luce differente. Sono tornato per rimettere in moto la Roma e porre delle basi solide, la Roma deve tornare a lottare per qualcosa di importante, per lo scudetto. Alla tattica si è dato troppo peso, troppo. Il calcio è semplice, spesso sono gli allenatori e i calciatori a complicarlo". Queste alcune delle sue parole al quotidiano.

Sulla questione Fazzini, Lotito e Corsi sono entrati in collisione. "Proposta irricevibile", lo strappo del presidente dell’Empoli. Da Formello nessuna risposta ufficiale, solo irritazione e segnali di rottura confermati. Già ieri pomeriggio però trapelavano segnali di nuove distanze tra Lotito e Corsi. Trattavano e ritrattavano sui termini del trasferimento, in particolare sulle modalità del pagamento. Lo strappo di ieri è profondo, chissà se ricucibile.

Pavel Nedved è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell'Al Shabab. L'ex calciatore e dirigente della Juventus ha firmato con il club di Riyad, che milita nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Collaborerà con Terim e Bonaventura, accomunati da un passato al Milan in Serie A.

Inizio sulla carta tranquillo per Jasmine Paolini agli Australian Open 2025. La tennista toscana affronterà infatti una qualificata o una lucky looser nel primo turno dello Slam down-under, come decretato dal sorteggio del torneo svoltosi nella notte italiana. Lontano un eventuale scontro con la numero uno Aryna Sabalenka, duplice campione in carica, inserita nella metà opposta del tabellone. In semifinale, invece, possibile sfida con Iga Swiatek.