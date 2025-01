Napoli, Sinner, Bentancur e Nba: le ultimissime

Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli. Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla per Edon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima.

Jannik Sinner debutterà agli Australian Open sfidando il cileno Nicolas Jarry. È questo il risultato del sorteggio svolto nella notte italiana, che ha delineato il tabellone completo del primo Slam della stagione.

“Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi!!! Congratulazioni per la vittoria ragazzi!!!". Così Rodrigo Bentancur attraverso il profilo ufficiale X del Tottenham. L'ex centrocampista della Juve si è accasciato al suolo ieri, 8 gennaio, nel corso di Tottenham-Liverpool (semifinale di Coppa di Lega) ed è stato trasportato fuori in barella.

I Cleveland Cavaliers battono Oklahoma City 129-122 in quella che per molti negli Usa potrebbe essere già considerata una della probabili finale di questa stagione Nba. Protagonista Jarrett Allen che ha messo a referto 25 punti, 12 rimbalzi, sei assist e tre palle rubate.