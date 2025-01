Lazio, Napoli, Barcellona e sci: le ultimissime

Nel giorno in cui la Lazio festeggia 125 anni, il presidente biancoceleste Claudio Lotito torna a rilanciare il progetto legato allo stadio Flaminio. Alla cerimonia per il premio 'Bigiarelli' nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il patron biancoceleste ha ribadito la la volontà di "regalare ai nostri tifosi la loro casa dove si possono ritrovare. Vogliamo avere 50 mila persone che si identificano in queste battaglie. Abbiamo l'orgoglio di essere romani e lo vogliamo dimostrare con i fatti e con i risultati. Grazie all'assoluta disponibilità del sindaco, la Lazio avrà la possibilità di avere l'orgoglio di avere una nostra casa a Roma”.

Il Napoli è vicino a Philip Anyanwu Billing. Sarà lui, il centrocampista danese del Bournemouth di 28 anni, l’uomo che prenderà il posto di Michael Folorunsho nella rosa di Conte. Arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni.

Ronald Araujo si trova in una situazione complicata al Barcellona e sta seriamente considerando l’addio. Il difensore uruguaiano si sente messo da parte, soprattutto dopo la conferma della coppia Pau Cubarsi-Inigo Martínez e l’arrivo di Jonathan Tah previsto per giugno. Inoltre, non ha ancora accettato il rinnovo con il Barça, nonostante il contratto attuale scada nel 2026. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Araujo ha confessato nello spogliatoio che, in caso di partenza, la sua priorità sarebbe la Premier League, dove l’Arsenal di Arteta rappresenta una destinazione ideale per il suo stile di gioco.

Federica Brignone è la più veloce in tutti gli intermedi prima della discesa di Coppa del mondo di sabato 11 gennaio a St. Anton. L'azzurra ha registrato un tempo di 1.27.09 dando un secondo e 31 centesimi alla Svizzera Lara Gut-Behrami e un secondo e 47 al terzo tempo dell'altra campionessa italiana Sofia Goggia.