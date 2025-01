Sinner, Napoli, Everton e F1: le ultimissime

Jannik Sinner continua a preparare l'esordio agli Australian Open. Il numero uno al mondo esordirà nella giornata di lunedì contro Nicolas Jarry per iniziare la sua corsa alla difesa del titolo nel primo Slam della stagione. Nel frattempo, il campione azzurro è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-torneo, dove è stato anche interrogato sulle frecciatine social di Nick Kyrgios: "Non penso di dovergli rispondere ad essere onesto. Non ho intenzione di rispondere a ciò che dice Nick o a ciò che dicono altri giocatori. Penso che la cosa più importante sia avere intorno a me persone che sanno esattamente cosa sia accaduto, tutto qui”.

La caccia al sostituto di Kvaratskhelia è partita nel momento in cui la trattativa con il Psg è entrata nel vivo e si sono contestualmente intensificati i contatti per i sostituti. Manna ha individuato un sinistro che gioca a destra, nazionale kosovaro 25 anni: Edon Zhegrova del Lille.

La famiglia Friedkin ha già fatto partire la sua rivoluzione all'Everton. Divenuti proprietari dal club ufficialmente da meno di un mese, hanno esonerato l'allenatore Sean Dyche. Decisiva l'ultima sconfitta contro il Bournemouth.

L'argentino Franco Colapinto è entrato a far parte del team Alpine di Formula 1, per il quale sarà pilota di riserva per la stagione 2025. "Il ventunenne argentino ha firmato un contratto pluriennale e avrà il ruolo di collaudatore e pilota di riserva.