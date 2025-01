Lazio, Roma, Sinner e Bolelli-Vavassori: le ultimissime

Questa sera la Lazio ospita il Como nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Calcio d'inizio fissato alle 20:45: il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il match all'Olimpico.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Tchaouna.

Torna a parlare Claudio Ranieri: dopo il derby, in pieno mercato e prima della partita in casa del Bologna. Di mercato l'allenatore della Roma non parla troppo: "Non dico a voi se stiamo cercando Frattesi" ma chiarisce: "Prendere tanto per prendere no, cerchiamo solo gente da Roma"

Prosegue la preparazione di Jannik Sinner in vista degli Australian Open, dove è chiamato a difendere il trofeo conquistato l'anno scorso. In attesa del suo debutto ufficiale contro il cileno Nicolas Jarry, il numero uno del mondo è tornato in campo, battendo in due set il numero 11 del ranking Atp Stefanos Tsitsipas.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a stupire. La coppia azzurra inizia al meglio il 2025 conquistando la finale del doppio nell''Adelaide International', Atp 250 da 680.140 dollari che anticipa gli Australian Open.