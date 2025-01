Empoli, Lecce, Udinese e Atalanta: le ultimissime

Il ricco sabato di Serie A si apre alle 15 con il match tra Empoli e Lecce, visibile in esclusiva Dazn. D'Aversa dovrebbe puntare su un (3-1-4-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Grassi; Gyasi, Anjorin, Henderson, Cacace; Colombo, Esposito. In panchina Fazzini al centro dei rumors di mercato.

Risponde il Lecce di Giampaolo relegato in zona retrocessione. I salentini dovrebbero puntare su un (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Krstovic, Pierotti, Tete Morente.

Stesso orario per Udinese-Atalanta, anch'essa in esclusiva Dazn. (3--5-2) per i bianconeri diretti da Runjaic: Sava; Bijol, Solet, Ehizibue; Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin. Squalificato Lucca.

Gasperini, dal suo secondo posto in classifica non ha intenzione di farsi scavalcare dall'Inter a -1. La Dea potrebbe presentarsi al Bluenegy con un (3-4-2-1): Carnesecchi, Hien, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Lookman.