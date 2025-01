Torino, Milan, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Derby della Mole allo "Stadio Olimpico Grande Torino", in diretta esclusiva su Dazn alle 18. Queste le formazioni: TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez.

Sergio Conceicao si prepara a fare il suo esordio in Serie A sulla panchina del Milan contro il Cagliari: appuntamento alle 20.45 sia su Dazn che su Sky. Queste le probabili scelte degli allenatori: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola, Piccoli.

Il Napoli ricomincia da Verona. Oggi in conferenza stampa ha parlato Antonio Conte per presentare la gara, toccando anche l'argomento mercato: "Io non concedo mai alibi a me stesso o agli altri. Domani con il Verona, così come a Firenze. Questo mese per noi allenatori è terribile perché tanti giocatori pensano di stare con la valigia in mano e non è facile tenerli concentrati. Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, anche io ho chiesto, ho parlato con lui che mi ha confermato questa decisione. Io provo una grande delusione”

La Fiorentina ha reso ufficiale l'acquisto di Folorunsho, questa la nota ufficiale del club che ha annunciato sui propri canali l'arrivo del centrocampista: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napol. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90".