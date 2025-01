Milan, Juve, Napoli e FA Cup: le ultimissime

Il Milan non va oltre il pareggio e viene fermato in casa da un buon Cagliari. Rossoneri che dopo un primo tempo di controllo del pallone, riescono ad andare in gol ad inizio ripresa con Morata, ma il Cagliari trova subito il pareggio con Zortea.

Prosegue l'astinenza da vittoria nel derby del Torino contro la Juventus. A dieci anni dall'ultimo successo granata (26 aprile 2015) la squadra di Vanoli, espulso insieme a Motta dopo una rissa a bordocampo, non va oltre l'1-1. Sblocca un gran gol di Yildiz (dribbling e sinistro chirurgico) all'8', poi la volée di Vlasic firma il pari che resiste fino al 95’.

"Philip è orgoglioso di essere uno di noi". Così su X il Napoli ha annunicato l'arrivo di Billing dal Bournemouth. In serata è arrivato il comunicato ufficiale congiunto del club azzurro e di quello inglese per rendere noto il perfezionamento dell'intesa per l'arrivo in Serie A del centrocampista danese.

Tutto facile per il Manchester City, che travolge il Salford City e supera il terzo turno della FA Cup. All'Etihad l'aria di derby - il Salford, che milita in quarta divisione, ha fra i proprietari gli ex United Beckham, Butt, Gary, Phil Neville e Scholes - dura poco: all'8' Doku stappa la partita, poi prima del'intervallo arrivano anche i gol di Mubama e O'Reilly. Nella ripresa Grealish su rigore cala il poker, quindi la tripletta di McAtee intervallata da un altro penalty, stavolta realizzato da Doku, per l'8-0 finale che vale il passaggio del turno.