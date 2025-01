Venezia, Bologna, Lazio e Sinner: le ultimissime

Dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa italiana, torna in campo l'Inter che fa visita a Di Francesco. Queste le probabili formazioni: VENEZIA (4-2-3-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertson, Nicolussi Caviglia, F.Carboni; Busio, Oristanio; Pohjnapalo. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.

Dopo il successo nel derby della Capitale, la Roma di Claudio Ranieri torna in campo contro il Bologna. Queste le probabili formazioni: BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Lo.Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Attraverso un comunicato la Lazio ha reso note le condizioni di Manuel Lazzari: "il calciatore è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro, riportata nel corso dell’ultima partita con il Como. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Jannik Sinner è pronto a debuttare agli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34 al mondo. Il match, valevole quindi per il primo turno degli Australian Open, andrà in scena sulla Rod Laver Arena nella mattinata di lunedì 13 gennaio alle ore 4 italiane. Tutti gli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.