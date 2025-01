Inter, Genoa, Lazio e Serie B. le ultimissime

L'Inter di Simone Inzaghi dimentica la sconfitta in finale di Supercoppa, battendo a domicilio il Venezia di Eusebio Di Francesco. Matteo Darmian, il match winner che non ti aspetti. Sua, infatti, la rete che ha deciso la partita del “Penzo

Dopo 6 pareggi e 4 sconfitte arriva alla 20ª giornata di Serie A la prima vittoria stagionale del Genoa a Marassi, gremito dai tifosi rossoblù che hanno potuto così festeggiare il successo sul Parma firmato da Frendrup (65'), a segno nella ripresa con una conclusione deviata da Delprato.

La Lazio ha chiuso l'acquisto di Arijon Ibrahimovic. Il tedesco classe 2005 si trasferirà dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il suo arrivo nella Capitale è atteso per questa sera alle 20:20 all'aeroporto di Fiumicino.

Ventunesima giornata di campionato in Serie B, con il Sassuolo di Fabio Grosso che macchia l'esordio di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana, espugnando l'Arechi. Beffa per il Cosenza, che sta provando ad uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma viene raggiunto nel finale dal Mantova. Palermo e Cremonese, invece, non sbagliano rispettivamente contro Modena e Frosinone. Frenata per Spezia e Catanzaro.