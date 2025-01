Monza, Sinner, Berrettini e Fenerbahce: le ultimissime

La 19esima giornata di Serie A prosegue oggi alle 20.45 con Monza - Fiorentina. Queste le probabili formazioni: MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Pedro Pereira; Maldini, Caprari; Djuric. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

(ANSA) Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turno battendo il cileno Nicolás Jarry, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Sarà Tristan Schoolkate l'avversario di Jannik Sinner al 2° turno, 173 al mondo. Il match è in programma giovedì.

Ora tocca a Matteo Berrettini. Tornato a pieno regime e in fiducia dopo il trionfo in Coppa Davis dello scorso autunno, l'ex numero 6 del mondo va a caccia di un risultato importante agli Australian Open dove nel primo turno se la vedrà con il britannico Cameron Norrie. Il match andrà in scena martedì 14 gennaio con orario ancora da definire.

Il Galatasaray vince ancora e allunga in classifica. Battuto 2-1 il Basaksehir con la doppietta di Yilmaz. Gol con polemiche arbitrali. Nel mirino è finito soprattutto un tocco di mano di Osimhen non segnalato dall’arbitro e dal Var nell’azione del primo gol. “Un’altra partita regalata al Galatasaray”, recita il comunicato del Fenerbahce dopo le polemiche. “Le regole sono state ignorate, e alcune persone continuano ad essere protette, curate e favorite. Chiediamo alla Federcalcio turca e a tutti i responsabili di porre fine a questa vergogna”.