Juve, Australian Open, Kjaer e Nba: le ultimissime

"Non avremo Bremer, Cabal, Milik, Conceiçao e valuteremo Vlahovic oggi pomeriggio in allenamento". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato contro l'Atalanta. Sulle difficoltà di Koopmeiners, invece, ha detto: "Koop è il giocatore e la persona che mi aspettavo. È un ragazzo che dà tanto nel quotidiano, si allena sempre bene e aiuta i compagni. Quella di domani per lui sarà sicuramente una partita speciale".

L’avventura di Kyrgios agli Australian Open è già finita, nel peggiore dei modi. Il tennista australiano che ha l’ossessione per Sinner e sognava di batterlo in campo, dopo i continui insensati attacchi, è uscito al primo turno a Melbourne, contro lo scozzese Jacob Fearnley, numero 92 al mondo.

Simon Kjaer dice addio al calcio giocato. Archiviato l'Europeo con la Danimarca, poco dopo aver salutato ufficialmente i colori del Milan, l'ex difensore del Siviglia ha deciso di premere il tasto "stop". Una lunga carriera in Italia e in Europa per il classe '89, condizionato da un brutto infortunio nell'ultima stagione in rossonero. "Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo della mia vita", ha dichiarato Simon Kjaer nel corso di un'intervista all'emittente TV 2 Sport.

L'area di Los Angeles è in fiamme e la Lega di Nba aveva stabilito il rinvio delle partite casalinghe di Lakers e Clippers contro Spurs e Heat, precedentemente in programma giovedì scorso. La stessa federazione ha da poco comunicato che gli incontri saranno recuperati nella serata di oggi, lunedì 13 gennaio.