Como, Roma, Lazio e Berrettini: le ultimissime

Alle 18 di oggi al "Sinigaglia" va in scena il confronto tra il Como di Cesc Fabregas e il Milan di Sergio Conceicao. Queste le probabili formazioni: COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Iovine; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

Al lavoro per Frattesi, sprint invece per Rensch, esterno destro di 21 anni dell'Ajax. La Roma ha offerto 5 milioni di euro, non ritenuti adeguati dal club olandese che valuta il giocatore intorno ai 9-10 milioni. Ghisolfi ha trovato l’accordo col giocatore per un contratto fino al 2029. Si attende uno sprint decisivo già nelle prossime ore.

La Lazio ha provato a chiudere per Kike Salas: per il difensore-terzino mancino del Siviglia ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto, vincolo dell’indice, il Siviglia ha detto no, punta a venderlo subito. Entro la fine del mercato potrebbe essere fatto un altro tentativo. È spuntato il nome di Wout Faes, difensore centrale del Leicester, ma ha una valutazione di 20 milioni. È belga, ha 26 anni. Parametri improponibili per gennaio, forse anche per giugno.

Secondo turno di lusso per Matteo Berrettini agli Australian Open, dove si troverà di fronte Holger Rune. Il match, andrà in scena giovedì 16 gennaio con orario ancora da definire. Esordio positivo per il tennista romano che ha battuto Norrie quando in Italia erano le 4 di mattina. Dopo l'esultanza si è avvicinato alla telecamera e ha lanciato un messaggio agli italiani rimasti in piedi per seguirlo: "Ora potete dormire".