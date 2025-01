Cr7, Milan, Lazio e Australian Open: le ultimissime

Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr ancora insieme. Secondo quanto riportato dalla stampa saudita, e ripresa anche dalla stampa spagnola, infatti, l'attaccante portoghese è pronto a firmare un rinnovo di contratto fino a giugno del 2026 da duecento milioni di euro. Un accordo che porterà CR7 a giocare fino a quarantuno anni.

Il calciomercato del Milan rischia di subire una battuta d'arresto improvvisa. Secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, il trasferimento di Noah Okafor al RB Lipsia sarebbe saltato a causa delle visite mediche: il club della Red Bull ha rilevato nell'attaccante dei problemi fisici che non gli permetterebbero di scendere subito in campo con la nuova squadra.

I residenti nella regione Lazio non potranno seguire la squadra di Baroni in trasferta a Verona. Questa la decisione del Prefetto della città veneta, Demetrio Martino, che ha imposto il divieto in vista della partita Verona-Lazio, valida per la ventunesima giornata di Serie A, in programma domenica 19 gennaio allo stadio "Bentegodi" alle ore 18.

Nel giorno del debutto agli Australian Open non delude Jasmine Paolini, numero 4 del mondo che oggi (14 gennaio) sul cemento di Melbourne ha travolto (6-0, 6-4) la cinese Sijia Wei (n.117 Wta). Nel maschile invece - dopo le qualificazioni di Sinner, Berrettini e Passaro, il ritiro di Darderi e le eliminazioni di Nardi e Gigante - Musetti ha vinto il derby con Arnaldi (7-6, 4-6, 7-6, 6-3), Sonego ha superato lo svizzero Wawrinka (6-4, 5-7, 7-5, 7-5) mentre Cobolli è stato rimontato dall'argentino Etcheverry che si è imposto in quattro set (6-7, 6-3, 7-5, 6-1).