Juve, Como, Napoli e Lazio: le ultimissime

Al Gewiss Stadium è finita 1-1 dopo un avvio cauto e un secondo tempo dall'intensità inglese. Pian piano la tattica di Motta, che ha optato per McKennie centravanti di movimento insieme a Koopmeiners, e di Gasperini, anche lui senza una punta vera dal 1', ha lasciato campo al divertimento e allo spettacolo. Kalulu ha sbloccato al 54' dopo un palo colpito di testa, Retegui invece è tornato e da fuoriclasse del gol ha firmato il pareggio con una torsione in area da vero bomber.

Il Milan vince 2-1 in rimonta contro il Como, regalando i primi tre punti in Serie A a Conceiçao e portandosi al settimo posto, a una lunghezza dalla Fiorentina. I padroni di casa vanno in vantaggio con Diao al 60', dieci minuti dopo i rossoneri trovano prima il pareggio con un tiro rocambolesco di Theo Hernandez al 71', poi completano la rimonta con Leao al 76'.

L'affare Kvaratskhelia tra Napoli e Psg è chiuso per una cifra vicina ai 70 milioni di euro con i bonus . Ul giocatore è pronto a volare in Francia e dovrebbe partire già in serata con un volo privato dall'aeroporto di Napoli-Capodichino. Tra qualche ora, per la precisione: il suo agente sta sistemando gli ultimi dettagli con il ds del Psg, Luis Campos, e poi gli darà il via libera. Kvara firmerà un contratto quinquennale da 8,5 milioni a stagione.

L'obiettivo di mercato della Lazio Kike Salas, difensore spagnolo del Siviglia è stato arrestato nella giornta di oggi con l'accusa di calcioscommesse. Il classe 2002, infatti, avrebbe fatto in modo di "ricevere cartellini gialli in partite di Primera Division in modo che persone a lui legate potessero vincere denaro". In merito alle indagini condotte dal tribunale di Moron de la Frontera, il calciatore avrebbe dato una dichiarazione al magistrato e sarebbe stato rilasciato.