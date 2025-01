Inter, Napoli, Sinner e Roma Femminile: le ultimissime 

Dopo la vittoria in trasferta a Venezia, l'Inter torna in campo oggi alle 20.45 per sfidare il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.

Ceduto Kvaratskhelia, ora Manna si concentra sul colpo Garnacho. Il ds del Napoli è volato a Barcellona per la riunione con gli agenti del giocatore. Il Manchester United spara altissimo: la prima richiesta è di circa 71 milioni di euro, ma la valutazione ritenuta più congrua si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, quanto il Napoli effettivamente intende spendere.

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria in tre set la sua corsa agli Australian Open battendo Nicholas Jarry. Al secondo turno dello Slam di Melbourne troverà il beniamino di casa Tristan Schoolkate, numero 173 del mondo e c'è finalmente l'orario ufficiale del match: si gioca domani 16 gennaio alle ore 9 italiane.

Arriva la stangata per Valentina Giacinti. La calciatrice della Roma femminile fermata dal Giudice Sportivo. Paga l’espulsione per condotta violenta nel match contro l’Inter. Calcetto a palla ferma e rosso. Salta tre giornate di Serie A: non ci sarà contro Juve, Milan e Sampdoria.