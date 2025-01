Roma, Lazio, Arsenal e rugby: le ultimissime

La Roma, dopo il successo nel derby e il pari ottenuto all'ultimo respiro contro il Bologna, ospita all'Olimpico il Genoa per dare continuità di risultati. Ranieri però in conferenza avvisa tutti: "Il Genoa vince in trasferta, noi no. E Vieira gli ha dato compattezza". Partita complicata, quindi, quella di venerdì sera.

"Non ho alcun rapporto di dipendenza con la Lazio e, quindi, mi risulta incomprensibile come possa essere licenziato". Così, attraverso una nota, il chirurgo Gabriele Antonini fa chiarezza su quanto accaduto dopo l'intervento di impianto di protesi penaria che ha effettuato sul falconiere della Lazio Juan Bernabé e le polemiche dopo la pubblicazione delle immagini del post intervento, che sono costate il licenziamento a Bernabé.

Brutta tegola per l'Arsenal di Mikel Arteta. Gabriel Jesus, infortunatosi domenica nella sconfitta in FA Cup contro il Manchester United, sarà operato nei prossimi giorni per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Guinness Sei Nazioni maschile, Guinness Sei Nazioni femminile e Sei Nazioni Under 20 maschile, più le Autumn Nations Series: il grande rugby torna sugli schermi Rai. È stato raggiunto infatti l'accordo tra il servizio pubblico e Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione, per la trasmissione sui canali Rai, in simulcast con Sky e NOW, di tutti i match degli Azzurri nel Guinness Sei Nazioni, delle Azzurre nel Guinness Sei Nazioni femminile e della rappresentativa maschile italiana nell'Under 20, più le Autumn Series. Gli Azzurri esordiranno nel Guinness Sei Nazioni sabato 1° febbraio.