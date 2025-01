Inter, Juve, Verona e basket: le ultimissime

L'Inter non va oltre il pareggio contro un Bologna molto compatto nel recupero della 19esima giornata: vantaggio rossoblu con Castro, nerazzurri che trovano la rimonta con Dumfries e Lautaro. Nella ripresa, Holm pareggia per il Bologna.

"Bem-vindo, Alberto!". Con queste parole la Juve ha dato sui social il proprio benvenuto ad Alberto Costa, ufficializzando al contempo l'acquisto del giovane difensore portoghese classe 2003 a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes.

Ora è ufficiale: Presidio Investors ha acquisito il 100% della proprietà dell'Hellas Verona. Il patron Maurizio Setti ha ceduto tutte le sue azioni al fondo d'investimento statunitense, ma rimarrà comunque in società con il nuovo ruolo di Senior Advisor of Football Operations. Il nuovo presidente sarà Italo Zanzi, che in passato (dal 2012 al 2016) ha ricoperto la carica di ceo della Roma.

Bilancio negativo per le squadre italiane di basket impegnate oggi (15 gennaio) nelle varie competizioni europee, con due sconfitte e una vittoria. Altra frenata per la Virtus Bologna, che cade a Kaunas nella 21esima giornata della regular season di Eurolega.