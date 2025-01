Roma, Lazio, Musetti e  Berrettini: le ultimissime

La Roma ha già sistemato una bozza di accordo con Davide Frattesi per un contratto fino al 30 giugno 2029, quattro anni e mezzo. Ma le posizioni aziendali sono ancora lontane: Marotta pretende 40-45 milioni per vendere il centrocampista della Nazionale, Ranieri ha garantito davanti a telecamere e microfoni che la Roma non arriverà a quelle cifre. Si prevede un affare last minute.

Parallelamente alla trattativa Casadei, Lotito e Fabiani lanciano assalti e dalla Spagna ieri è arrivata la notizia di un sondaggio per Cristhian Mosquera del Valencia. Inaccostabile se si valuta il prezzo da 20 milioni, ma è in scadenza nel 2026 e in un club in crisi tecnica e societaria. C’è distanza su progetti, ingaggio e valore della clausola rescissoria. Un sondaggio è stato fatto per capire la fattibilità dell’operazione.

Lorenzo Musetti dà spettacolo nella notte italiana. In un giovedì ricco di azzurri agli Australian Open, il tennista di Carrara è il primo a scendere in campo, sconfiggendo Denis Shapovalov in tre set. Il canadese si arrende in 2 ore e 42 minuti con il punteggio di 7-6(3) 7-6(6) 6-2. Nel prossimo incontro se la vedrà con un suo coetaneo, lo statunitense Ben Shelton.

Clamorosa svista della giudice di sedia nel match tra Matteo Berrettini e Holger Rune, valevole per il secondo turno agli Australian Open. Su un 40 pari, viene chiamato un doppio rimbalzo a favore di Berrettini in una situazione dove avrebbe ugualmente vinto il punto. Dopo una rapida review alle immagini, appare chiaro che il danese aveva raggiunto la pallina prima che toccasse nuovamente terra. Viene quindi fatto giocare nuovamente il punto, stavolta conquistato da Rune, che poi porta a casa anche il terzo game.