Juve, Udinese, Medvedev e Aston Villa: le ultimissime 

Il Manchester City piomba su Andrea Cambiaso. L'esterno classe 2000 della Juve è finito nel mirino di Pep Guardiola, che vorrebbe acquisire le sue prestazioni sportive già in questa sessione di mercato. Sarebbe pronta un'offerta da oltre 60 milioni di euro, ma per la Juve non è in vendita. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.

James Abankwah ha rinnovato contratto con l'Udinese fino al 2029. Il difensore verrà ceduto in prestito fino al 30 giugno al Watford. Questa la nota della società bianconera: "Udinese Calcio comunica di aver rinnovato il contratto con James Abankwah fino al 30 giugno 2029. Il capitano della nazionale irlandese under 21 si lega a lungo termine al club bianconero. James proseguirà il proprio percorso di crescita completando la stagione sportiva in corso con il Watford FC, club al quale si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2025. A James un grande in bocca al lupo per la seconda parte di stagione".

Learner Tien, 19enne americano finalista alle ultime Atp Finals Next Gen, compie un'impresa incredibile eliminando al secondo turno del primo Slam stagionale Daniil Medvedev, quinta testa di serie e tre volte finalista a Melbourne compresa la scorsa edizione. Tien ha vinto 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 10-7 al termine di un match infinito.

Il Principe William si è goduto una pinta di sidro Bulmers insieme agli altri tifosi dell’Aston Villa in un pub di Wetherspoons, prima della partita infrasettimanale della squadra contro l’Everton. Il futuro re, dopo aver fatto visita al Collage of Paramedics, si è unito a otto tifosi nel locale del centro di Birmingham per più di 30 minuti prima che i sostenitori del Villa andassero allo stadio.