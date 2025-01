Roma, Lazio, Milan e Paolini: le ultimissime

All'Olimpico torna la Roma: i giallorossi di Claudio Ranieri ospitano il Genoa di Vieira. Queste le probabili formazioni: ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Lo. Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Bohinen, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Il futuro di Isaksen alla Lazio è uno dei rebus del mercato. La società biancoceleste ha ricevuto un sondaggio da un club imprecisato, la richiesta sarebbe un prestito con diritto di riscatto. In estate si era mosso il Celtic, non è detto che siano sempre gli scozzesi in corsa. Il manager del danese pochi giorni fa escludeva la sua partenza rinviando ogni discorso a giugno. A Formello, invece, valuteranno il suo futuro adesso, a patto che le condizioni siano vantaggiose.

Il Milan non rimarrà con le mani in mano in attesa della risposta di Rashford. Nel viaggio in Germania, Furlani e Moncada hanno avuto un colloquio con l'entourage di Giovanni Reyna, esterno 22enne statunitense del Borussia Dortmund assistito da Jorge Mendes; non si è ancora parlato con i club e la trattativa non sembra così semplice.

Un altro successo netto ha regalato a Jasmine Paolini l'accesso al terzo turno degli Australian Open. La numero 4 del mondo si è imposta sulla messicana Renata Zarazua con lo score di 6-2 6-3. Al terzo turno l'azzurra affronterà la testa di serie n. 28 del tabellone Elina Svitolina: si gioca sabato 17 gennaio intorno alle ore 9.