Roma, Napoli, Juve e Premier League: le ultimissime

"A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta". Lo ha detto Claudio Ranieri nel corso di una intervista al settimanale di Rai2 'Dribbling' che andrà in onda domani pomeriggio. "Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell'elitè del calcio italiano ed europeo", ha aggiunto il veterano tecnico romano.

"La classifica dice che siamo in testa e che l'Atalanta è vicina, non me la sento però di dire che è una sfida scudetto, noi dobbiamo fare ancora degli step, è ancora presto. Noi andiamo avanti senza guardare gli altri, facendo punti e mettendo fieno in cascina”. Queste alcune delle parole di Conte in conferenza.

Dopo il pareggio in casa dell'Atalanta nel recupero di campionato altro big-match in arrivo per la Juve di Thiago Motta, che domani (18 gennaio, ore 18) ospiterà il Milan allo Stadium nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha parlato nella tradizionale conferenza stampa della vigilia

Haaland ha firmato il rinnovo con il Manchester City fino al 2034: eliminate tutte le clausole, sarà uno dei contratti più ricchi di sempre. L’attaccante norvegese e i Citizens hanno infatti trovato l’intesa per prolungare – e migliorare economicamente – il contratto attualmente in scadenza al 30 giugno 2027. La vera grande particolarità del rinnovo firmato da Haaland riguarda proprio la durante del contratto: il nuovo accordo coprirà le prossime dieci stagioni e avrà come scadenza il 30 giugno 2034.