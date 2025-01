Roma, Psg, Juve e Udinese: le ultimissime

La Roma di Claudio Ranieri ha ospitato il Genoa di Patrick Vieira all'Olimpico nell'anticipo del venerdì sera che ha aperto la ventunesima giornata di Serie A: i giallorossi sono tornati alla vittoria dopo il pareggio di Bologna, battendo 3-1 i liguri con gol di Dovbyk (25'), El Shaarawy (60') e grazie a un autogol di Leali (73'). Gli ospiti, che avevano momentaneamente pareggiato con Masini al 33', non sono riusciti a dare continuità ai tre punti conquistati a Parma.

Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Psg. Adesso è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2029. C’è il comunicato del club francese dopo l’accordo raggiunto con il Napoli.

Il tesseramento di Kolo Muani alla Juventus è slittato per una clamorosa svista del Psg. Il club francese ha infatti superato il limite dei sei prestiti consentiti per le operazioni fuori dalla Francia, obbligando il club bianconero a rimandare l'annuncio dell'attaccante. Nonostante le carte firmate già nei giorni scorsi e l'arrivo del calciatore a Torino, bisognerà quindi ancora aspettare per l'ufficialità del giocatore.

Maduka Okoye sarebbe indagato dalla Procura di Udine per scommesse illegali. Stando a quanto riporta il Messaggero Veneto, il portiere dell'Udinese avrebbe puntato su una sua ammonizione in una partita contro la Lazio, sfida valida per la 28esima giornata della Serie A 23/24.