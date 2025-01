Napoli, Juve, Bologna e Medvedev: le ultimissime 

Al Gewiss Stadium il Napoli si impone per 3-2 contro l'Atalanta: la squadra di Conte si rende protagonista di una rimonta e una contro-rimonta a Bergamo, rispondendo al gol di Retegui (16') con le reti di Politano (27') e McTominay (40') e poi con l'incornata di Lukaku (78') dopo il pareggio di Lookman (56') per la vittoria finale.

All'Allianz Stadium la squadra di Thiago Motta batte il Milan e torna in piena corsa per la Champions League. I bianconeri conquistano tre punti pesanti grazie al successo per 2-0 certificato dalle reti di Mbangula e Weah.

Il Bologna torna alla vittoria dopo tre giornate e due pareggi consecutivi: battuto 3-1 il Monza in rimonta, tre passi in avanti nella corsa alla zona Europa. I brianzoli non riescono a dare continuità al successo sulla Fiorentina e restano ultimi in classifica. Al 4' la rete iniziale di Maldini aveva illuso i brianzoli, poi Castro (22'), Odgaard (34') e Orsolini nella ripresa regalano i tre punti agli emiliani.

Primo Slam della stagione per Daniil Medvedev, che agli Australian Open è stato eliminato al secondo turno e si è visto anche comminare una salatissima multa a causa del comportamento tenuto, tra racchette spaccate e telecamere rotte , oltre che conferenze saltate. Di 76mila dollari la cifra totale della sanzione infillita al numero cinque del mondo, ben oltre la metà dei 120mila guadagnati.