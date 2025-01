Cagliari, Parma, Sinner e Paolini-Errani: le ultimissime

Alle 15 di oggi all'Unipol Domus scenderanno in campo Cagliari e Lecce. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli. All.: Nicola. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic,Tete Morente. All.: Giampaolo.

L'altro match delle 15 vedrà scendere in campo Parma e Venezia. Queste le probabili formazioni. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Carboni, Idzes, Haps; Candela, Andersen, Caviglia, Busio, Sverko; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco.

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Australian Open. Per un posto nei quarti di finale affronterà il danese, testa di serie numero 13, Holger Rune. Il match andrà in scena lunedì 19 gennaio sulla Rod Laver Arena. Sinner giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì, all'alba di lunedì per la precisione, non prima delle 4.

Eliminazione a sorpresa per Sara Errani e Jasmine Paolini agli Australian Open. La coppia vincitrice dell'oro olimpico a Parigi viene eliminata al secondo turno nel tabellone di doppio femminile, per mano di Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set con un doppio 7-5 in un'ora e 36 minuti.