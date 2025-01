Fiorentina, Inter, Lazio e Djokovic: le ultimissime

Finisce 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Torino, con il match che si mette subito male per i granata a causa dell'espulsione di Dembele al 33'. In avanti la squadra viola con Kean al 38', nella ripresa pareggia Gineitis al 70'. Toscani sesti a 33 punti, piemontesi undicesimi a 23 punti.

Dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta, l'Inter è chiamata a rispondere a San Siro contro l'Empoli. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, L.Martinez. Allenatore: S.Inzaghi (Farris). EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Pezzella; Se.Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Tredici milioni rispetto ai 15 chiesti, il prezzo può anche essere giusto per convincere il Chelsea a vendere Casadei alla Lazio. Ma la formula no. Lotito e Fabiani all’estero possono chiudere il prestito gratuito fino a giugno, non biennale come in Italia. Termini del riscatto, pagamento, dilazioni e recompra sono i dettagli che non quadrano, almeno finora.

Subito una grande sfida nei quarti di finale degli Australian Open. Novak Djokovic, dopo la discesa in classifica negli ultimi mesi del 2024, affronterà la testa di serie numero tre Carlos Alcaraz. Il match andrà in scena martedì 20 gennaio sulla Rod Laver Arena, con orario ancora da definire.