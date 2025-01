Como, Roma, Sinner e Sonego: le ultimissime

Il match tra Como e Udinese chiude la ventunesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena; van der Brempt, Engelhardt, Caqueret, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Zemura, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

L’agente di Saelemaekers nei giorni scorsi è stato a Milano per riportare al club rossonero la volontà del suo assistito di restare nella Capitale. Una settimana prima lo stesso Ghisolfi aveva manifestato l’intenzione di prenderlo a titolo definitivo. L'accordo è già stato trovato: sarà un ingaggio di almeno quattro anni e raddoppiato rispetto al milione netto percepito attualmente. Per Ghisolfi sarà impossibile chiudere l’affare per meno di 15 milioni di euro, anche in virtù del contratto rinnovato tra i rossoneri e Alexis prima del prestito.

Grazie al successo su Holger Rune alle prime ore del mattino in Italia, Sinner centra l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open in programma mercoledì 22 gennaio, con orario ancora da definire. L'avversario sarà il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e l'australiano Alex De Minaur, in programma alle ore 10 di oggi. Neanche il piccolo malore che lo ha colpito tra secondo e terzo set è riuscito a battere il numero uno al mondo.

Non c'è solo Jannik Sinner. Lorenzo Sonego batte Learner Tien e supera gli ottavi di finale degli Australian Open. Il torinese si impone in quattro set con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1. Per la seconda volta nella storia, l'Italia porta due giocatori così avanti nel torneo.