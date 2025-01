Roma, Ferrari, Bologna e Australian Open: le ultimissime

La Roma ha trovato l'accordo totale con l'Ajax per l'arrivo di Rensch. L'esterno olandese classe 2003 è atteso nella Capitale nelle prossime ore per iniziare la nuova avventura con i giallorossi.

Il colore rosso della Ferrari può emozionare anche un pilota come Lewis Hamilton, 40enne inglese sette volte campione del mondo che, nel giorno del suo sbarco a Maranello, dove prenderà il posto di Carlos Sainz per far coppia con il monegasco Charles Leclerc, ha raccontato sui social le proprie sensazioni. Le parole di Hamilton sono riportate sul profilo Instagram della Scuderia Ferrari, in un post divenuto presto virale che ha emozionato tutti i tifosi della Rossa: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni”.

Di seguito l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano, in vista della partita di Champions League, che vedrà impegnato il Bologna contro il Borussia Dortmun, sul campo del Dall’Ara. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski. Attaccanti: Castro, Dallinga, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

Ben Shelton approda ai quarti di finale degli Australian Open, primo slam della stagione, e per l'accesso in semifinale se la vedrà con l'azzurro Lorenzo Sonego. Il giovane statunitense passa il turno approfittando del ritiro del francese Gael Monfils, costretto a lasciare il campo sul 6-7 7-6 6-7 0-1.