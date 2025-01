Como, Juve, Champions League e Atalanta: le ultimissime

Allo stadio "Sinigaglia", il Como di Cesc Fabregas batte 4-1 l'Udinese di Kosta Runjaic, portando a casa il Monday Night della 21esima giornata di Serie A e la prima vittoria del suo 2025. Dalle reti di Diao e Strefezza all'autogol di Bijol, fino al poker del solito Nico Paz. Ai friulani non basta il lampo di Payero.

In vista della sfida con il Bruges, Thiago Motta e Teun Koopmeiners hanno presentato il prossimo impegno della Juve in Champions League, in programma domani alle ore 21. Sono felice di questa abbondanza, perché dà alternative per iniziare e a partita in corsa, sperando sempre che si dia continuità - ha dichiarato l'italo-brasiliano -. Questi giocatori, giocando o a partita in corso, possono dare una mano alla squadra”.

Dopo le designazioni per le gare di martedì, la UEFA ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno gli incontri di Champions League di mercoledì 22 gennaio, giornata dove scenderanno in campo Inter e Milan, rispettivamente contro Sparta Praga e Girona. La sfida dei nerazzurri è stata affidata allo spagnolo Alejandro Hernandez. Per la sfida tra Milan e Girona il direttore di gara sarà il tedesco Tobias Stieler.

Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, l'Atalanta punta a tornare al successo in Champions League. Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa: "È una partita di Champions, non avendo ancora chiuso il discorso qualificazione, domani potrebbe essere una giornata decisiva".