Lazio, Bologna, Juve e Atalanta: le ultimissime

Fino all’ultimo Baroni spererà nell’arrivo di un centrocampista. E’ rimasto solo Casadei in corsa, anzi, probabilmente era rimasto. Il Chelsea continua a chiedere 15 milioni e i rilanci della Lazio, da 13 a 13 più 2 di bonus, scatenano versioni contrastanti, non confermate dal club. Il Toro invece ieri sera è scattato in avanti sorpassando i biancocelesti, ci sono stati contatti diretti con il giocatore per convincerlo a scegliere i granata.

Il Bologna insegue la prima vittoria in Champions League contro il Dortmund. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Tante alternative per Thiago Motta, che recupera Yildiz, McKennie e Conceicao dai rispettivi problemi fisici. In attacco Vlahovic potrebbe partire ancora dalla panchina, con il possibile utilizzo come modulo del 4-2-4 visto già a Bergamo e a San Siro contro il Milan. Titolari Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Savona.

Atalanta a caccia di punti pesanti per centrare la qualificazione in Champions League. Diversi cambi per Gasperini, che ha annunciato l'impiego di Palestra come esterno di centrocampo. Pasalic fa riposare Ederson, mentre Brescianini giocherà alle spalle di De Ketelaere e Retegui con Lookman inizialmente in panchina. Zaniolo non ha svolto la rifinitura e non sarà concovato.