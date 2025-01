Gollini, Roma, Milan ed Europa League: le ultimissime

Roma, tutto fatto per Pierluigi Gollini: il portiere del Genoa sbarcherà nella capitale in serata per legarsi al club giallorosso: diventerà il vice Svilar e prenderà il posto di Mathew Ryan, pronto a trasferirsi al Lens. Gollini lascia il Genoa, dopo aver difeso i pali rossoblù sette volte in questa stagione.

Semaforo verde per i tifosi della Roma in vista della trasferta di Udine. Nonostante il divieto imposto dal Tar di Udine, su indicazione del CASMS, è stato accolto il ricorso presentato dai supporters giallorossi presso il Tar Friuli Venezia Giulia. Anche i residenti nel Lazio potranno regolarmente recarsi al "Bluenergy Stadium" domenica prossima.

«Io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando a gennaio». Le parole di Sergio Conceiçao dopo Juventus-Milan corrispondevano precisamente ad una richiesta d'aiuto da inviare alla società. E il tecnico sarà ascoltato. Il primo rinforzo sarà Kyle Walker. Il terzino inglese ha già annunciato già da settimane il suo addio al Manchester City, in anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista nel 2026. Guardiola ha accettato la scelta, non convocato il capitano della squadra nelle ultime tre partite giocate dai Citizens. Walker vuole partire ed ha fatto la sua scelta: il Milan.

Sarà il belga Lawrence Visser a dirigere giovedì sera la sfida tra Lazio e Real Sociedad, settimo turno della fase campionato di Europa League, in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La Roma, impegnata sul campo dell'Az Alkmaar (calcio d'inizio alle ore 18:45) sarà invece arbitrata dal bosniaco Irfan Peljto.