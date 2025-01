Juve, Bologna, Atalanta e Roma: le ultimissime

La Juve ha pareggiato 0-0 contro il Brugge nella penultima giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri si sono aritmeticamente qualificati ai playoff, ma è sfumato l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Il Bologna di Italiano conquista la prima vittoria in Champions League battendo in rimonta il Borussia Dortmund. I tedeschi trovano il vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Giurassy. Nella ripresa tocco ravvicinato di Dallinga e palla in rete. Passano altri sessanta secondi, e il Bologna raddoppia con Iling Junior.

(ANSA) L'Atalanta ha battuto lo Sturm Graz 5-0 in una partita della settima giornata della Champions League, una vittoria frutto delle reti realizzate da Retegui nel primo tempo, Pasalic, De Ketaelare, Lookman e Brescianini nella ripresa. La squadra di Gian Piero Gasperini sale a 14 punti in classifica e resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nell'ultima partita di questa prima fase, il 29 gennaio, farà visita al Barcellona.

Scelta a sorpresa per Claudio Cassano, classe 2003 con un passato nelle giovanili della Roma. Il giovane attaccante, in forza al Cittadella (in Serie B) dal 2023, lascia infatti l’Italia per approdare in Major League Soccer. Il trasferimento del talento ai Chicago Fire è solamente questione di ore con gli agenti del giocatore, Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce, che hanno concluso l'accordo.