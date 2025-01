Sinner, Roma, Lazio e Skriniar: le ultimissime

Con il decimo successo in altrettanti confronti diretti contro Alex De Minaur, Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta in carriera, dopo il titolo dello scorso anno, la semifinale degli Australian Open, la numero cinque a livello Slam. Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 sul tennista australiano.

Devyne Rensch è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. L’esterno ventiduenne olandese è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino dopo aver ricevuto ieri sera il via libera da parte dell’Ajax. La Roma e il club olandese hanno raggiunto un accordo per la sua cessione a titolo definitivo per 5 milioni più 1 di bonus.

“La squadra vuole essere protagonista in tutte le competizioni. Abbiamo delle opportunità che non possiamo lasciare al caso. Vogliamo continuare, mettere più partite possibili. Partiamo da una base di 47 partite, ma vogliamo farne molte di più. L'Europa League è straordinaria e ogni mio calciatore vuole essere protagonista di questa competizione”. Ha parlato così il tecnico della Lazio Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Real Sociedad.

Milan Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'ex difensore dell'Inter si è trasferito in questa sessione di calciomercato dal Psg, dove non ha trovato spazio nella prima metà di stagione, al club allenato da José Mourinho, attualmente secondo nella Super Lig turca, con sei punti in meno rispetto alla capolista Galatasaray.