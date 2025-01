Kolo Muani, Juve, Napoli e Manchester City: le ultimissime

Randal Kolo Muani è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il Psg ha risolto i problemi burocratici con i prestiti e i bianconeri hanno potuto finalmente tesserarlo, nonostante si allenasse con i nuovi compagni da giorni.

Juve scatenata sul mercato. Dopo la chiusura sugli affari Alberto Costa e Kolo Muani, è fatta anche per Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003. Giuntoli, dopo una lunga e complicata trattativa, è riuscito a convincere il Chelsea a cedere Veiga in prestito.

In attesa di Napoli-Juve, sfida importantissima per mantenere la vetta della classifica e dal sapore speciale per Antonio Conte, il tecnico ha parlato in conferenza: “Tra calciatore e allenatore ho trascorso sedici anni con la Juve, gran parte della mia vita calcistica l'ho trascorsa alla Juve ed è stata per me una grandissima esperienza, sicuramente mi sento una persona molto più completa, ho 55 anni e ho avuto esperienza importanti come ct e all’estero.”

Il giorno dopo la sconfitta contro il Psg, che rischia di essere decisiva in termini di qualificazione in Champions League, il Manchester City ha ufficializzato il nuovo acquisto. Omar Marmoush è il nuovo rinforzo a disposizione di Guardiola, il terzo di questa sessione invernale