Lazio, Djokovic, Rudi Garcia e Nba: le ultimissime

Trasferta vietata ai laziali, Cagliari si blinda in vista della partita alla Unipol Domus. Lo ha deciso il prefetto di Cagliari Giuseppe Castoldi. "In occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Lazio valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma per lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 20.45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio.

Con un incredibile colpo di scena e tra i fischi del pubblico si è interrotta dopo appena un'ora e 20 minuti di gioco la prima semifinale degli Australian Open. Novak Djokovic ha infatti deciso di ritirarsi al termine del primo set perso al tie-break per 7 punti a 5, cedendo il passo ad Alexander Zverev che raggiunge a Melbourne la terza finale Slam della sua carriera

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Belgio: c'è l'annuncio ufficiale. L'ex allanatore di Napoli e Roma riparte da una nazionale prendendo il posto di Domenico Tedesco, esonerato la scorsa settimana in seguito alla crisi dei Diavoli Rossi.

Nella notte italiana di Nba, i Denver Nuggets battono i Sacramento Kings per 132-123 con un Nikola Jokic da record grazie alla sua tripla doppia cifra (35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist), la quinta di fila. Inoltre, il serbo è diventato il secondo giocatore nella storia, dopo il leggendario Welt Chamberlain, a vincere una partita mettendo a referto almeno 35 punti, 20 rimbalzi e 15 assist.