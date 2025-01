Napoli, Juve, Milan e Felipe Melo: le ultimissime

Antonio Conte sfida il suo passato. Il tecnico del Napoli attende la Juventus al Maradona per una sfida cruciale nel cammino dei partenopei. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo il terzetto con Lobotka, Anguissa e McTominay e in attacco il tridente con Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku riferimento centrale.

I bianconeri faranno qualche cambio di formazione visto che Thiago Motta ha la rosa quasi al completo e quindi ha ampie possibilità di scelta. Il tecnico italo brasiliano confermerà il 4-3-3 visto nelle ultime partite: in porta ci sarà ancora Di Gregorio. In difesa sulla destra agirà Cambiaso che prenderà il posto di Savona che andrà in panchina, in mezzo toccherà ancora a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra tornerà McKennie che in Champions aveva riposato. A centrocampo agirà il trio composto da Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. In attacco Randal Kolo Muani sembra pronto a fare il suo esordio in bianconero fin dal primo minuto, ai suoi lati, invece, ci saranno Kenan Yildiz e Nico Gonzalez.

Tutto sull’attaccante. Il Milan è convinto che dopo l’acquisto di Kyle Walker potrà regalare a Sergio Conceição un altro importante rinforzo, e vuole puntare tutto sul nuovo bomber. Santiago Gimenez è l’obiettivo principale della dirigenza rossonera di questo mercato di gennaio e il pressing di Ibrahimovic, Furlani e Moncada è totale in queste ore.

Felipe Melo ha annunciato l'addio al calcio. Il centrocampista brasiliano si ferma a 41 anni: "Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore", ha scritto. "Sono stati anni incredibili, di tante battaglie e conquiste”.