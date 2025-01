Bolelli-Vavassori, Madison Keys, Brignone e Ascoli: le ultimissime

Bolelli e Valvassori si arrendono in finale agli Australian Open. La coppia italiano perde in rimonta dopo aver vinto il primo set al tre break.

È Madison Keys la campionessa degli Australian Open 2025. La tennista statunitense, numero 19 del tabellone, si è imposta nell'ultimo atto del torneo con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 sulla numero uno al mondo Aryna Sabalenka per conquistare il primo titolo Slam della sua carriera.

Una doppietta azzurra spettacolare. Nella discesa libera di Garmisch vince Federica Brignone davanti, di un solo centesimo, a Sofia Goggia. Terza la Suter. Le altre tutte dietro. Federica allunga anche nella classifica generale di Coppa del Mondo: è sempre più prima con 739 punti.

Neanche il tempo di rientrare negli spogliatoi, e l’esonero era già in rete. Serata nefasta per Mimmo Di Carlo, da ieri sera ex allenatore dell’Ascoli. La squadra marchigiana -attualmente in Serie C - è stata sconfitta a Lucca per 2-1, e l’ennesimo ko incassato al Porta Elisa contro la Lucchese ha mandato su tutte le furie il patron della società bianconera Massimo Pulicinelli. Il proprietario del club non ha esitato neanche un istante, e al fischio finale dell’arbitro ha esonerato il suo allenatore sui social, anticipando la nota ufficiale della società