Empoli, Napoli, Atalanta e Lazio: le ultimissime

Il Bologna di Italiano pareggia contro l'Empoli nel match delle 20.45 del sabato. La sbloccano i toscani al 24' con Colombo, poi prima dell'intervallo arriva il pareggio con il gol di Dominguez. Finisce 1-1 al Castellani.

Il Napoli vince anche contro la Juventus e consolida il primo posto. Al Maradona finisce 2-1. Sul finale del primo tempo, Kolo Muani porta in vantaggio la Juventus alla sua prima da titolare con i bianconeri. Nella ripresa la squadra di Conte ribalta la partita prima con Anguissa di testa, poi con Lukaku che non sbaglia il calcio di rigore guadagnato da McTomnay.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta dà continuità al successo per 5-0 in Champions con lo Sturm Graz e torna alla vittoria anche in campionato: al "Sinigaglia" i nerazzurri di Gian Piero Gasperini battono il Como in rimonta per 2-1. Alla rete di Nico Paz risponde Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, con una doppietta.

Marco Baroni perde Nuno Tavares. Il terzino sinistro biancoceleste ha subito un fastidio alla fine del primo tempo della sfida vinta dalla Lazio per 3-1 contro la Real Sociedad in Europa League. Nella giornata di oggi, 25 gennaio, il giocatore si è sottoposto agli accertamenti, che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Tavares non prenderà sicuramente parte alla partita di Serie A contro la Fiorentina.