Lazio, Roma, Kvara e Basket: le ultimissime

Scontro diretto per l’Europa questa sera alle 20.45 all'Olimpico, dove Baroni perde Nuno Tavares e lo sostituisce con Pellegrini. Marusic vince il ballottaggio con Hysaj, davanti spazio ai titolarissimi. Qualche dubbio per Palladino: Colpani e Cataldi sono out. Pongracic sarà preferito a Comuzzo. In attacco si rivede Sottil con Gudmundsson e Folorunsho alle spalle di Kean.

Giallorossi in serie utile da cinque turni prima della trasferta di domenica alle 15 a Udine. Novità per Ranieri dopo l'Europa League: si rivedono Pellegrini e Soulé dietro a Dovbyk. Panchina per Dybala, riecco Mancini in difesa. Runjaic torna alla coppia Thauvin-Lucca, rilancia Zemura e schiera Touré al posto dello squalificato Solet.

Debutto a due facce per Kvicha Kvaratskhelia, che ha esordito con il Psg trovando subito un assist decisivo ma con la sfida che si è chiusa solo 1-1 contro il Reims. L'ex Napoli, che si è trasferito a Parigi per circa 70 milioni più bonus, è stato schierato subito da titolare da Luis Enrique nel tridente con Goncalo Ramos e Dembelé.

Drazen Dalipagic, leggendario campione del basket jugoslavo, è morto oggi a Belgrado all'età di 75 anni in conseguenza di una lunga e grave malattia. Ne ha dato notizia il Partizan, club per il quale il campione aveva militato.