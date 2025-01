Sinner, Milan, tennis e Nainggolan: le ultimissime

Sinner impressionante fa il bis agli Australian Open: Il numero uno al mondo batte Zverev chiudendo il match 6-3, 7-6, 6-3 in due ore e 42 minuti e centra il terzo Slam in carriera, il secondo consecutivo in Australia.

Milan-Parma finsce 3-2. Due gol in pieno recupero: ancora una rimonta per Sérgio Conceição, che va sotto al 24' col gol di Cancellieri. Al 38' il pareggio firmato da Pulisic su rigore, nel recupero la ribaltano Reijnders al 92' e Pavlovic al 95'.

Jannik Sinner tornerà in campo al torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal primo febbraio. In Olanda il numero uno difende il titolo conquistato nel 2024 in finale su Alex De Minaur. Poche settimane dopo, l'altoatesino sarà in campo all'Atp di Doha dal 17 febbraio: per lui sarà l'esordio assoluto all'evento in Qatar. L'appuntamento successivo è il Masters 1000 di Indian Wells, al via nei primi giorni di marzo.

Radja Nainggolan ha trovato subito il modo per farsi riconoscere dai tifosi del Lokeren-Temse, squadra di seconda divisione belga a cui si è unito da pochi giorni. Il Ninja entrato in campo al 64' e sei minuti dopo si è inventato un gol direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, sorprendendo il portiere del Lierse sul primo palo.