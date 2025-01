Lazio, Roma, Inter e Premier League: le ultimissime

La Fiorentina torna a vincere dopo un mese mezzo in campionato contro la Lazio all'Olimpico. La differenza la fa l'approccio alla gara, sicuramente migliore per la squadra di Palladino nel primo tempo, in cui i viola vanno a segno con Beltran (17') ed Adli (11'). Nel recupero Marusic (90+2') accorcia le distanze e per un soffio Pedro non trova il pareggio colpendo il palo nell'ultima azione della gara.

Vince, convince e rimane in scia del Napoli. L’Inter c’è e risponde alla squadra di Conte con un secco 4-0 e con l’ottava vittoria di fila. Lecce tramortito sotto i colpo di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi su rigore. Inzaghi applaude i suoi e pensa al derby: di mezzo la sfida di Champions League di mercoledì in casa contro il Monaco.

Un tabù finalmente spezzato dalla Roma che, dopo il ko in Europa League in casa dell'Az Alkmaar, nella 22ª giornata di Serie A ha battuto in rimonta l'Udinese a 276 giorni dall'ultima vittoria in trasferta, ottenuta proprio al Bluenergy Stadium (con Daniele De Rossi ancora in panchina). Un successo pesante per i giallorossi di Claudio Ranieri, noni in classifica, che allungano a +4 sugli stessi friulani di Kosta Runjaic.

Due sconfitte casalinghe delle formazoni londinesi caratterizza la domenica della Premier League. Colpo esterno del Leicester che a Londra batte in rimonta un Tottenham tutt’altro che irresistibile. Nella capitale inglese c’è gloria anche per il Brentford che passa sul campo del Crystal Palace. Niente da fare per l'Aston Villa che si fa rimontare dal West Ham. Importante successo esterno del Manchester United, che passa in casa del Fulham.