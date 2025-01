Nainggolan, Juve, Neymar e WTA: le ultimissime

"Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio"; è questa l'apertura dei principali siti di informazione in Belgio. Stando a quanto riportato dai media locali, Nainggolan, da poco tornato a giocare in Serie B nel suo paese, sarebbe coinvolto in un'indagine per traffico di droga.

"Arrivederci Vecchia Signora", così Danilo ha salutato ufficialmente la Juventus. Si chiude qui l'esperienza bianconera del difensore brasiliano, pronto a fare ritorno in patria per vestire la maglia del Flamengo, club che ha battuto anche la concorrenza del Napoli di Antonio Conte. La storia tra Danilo e la Juventus, quindi, è ufficialmente terminata.

Neymar Jr si appresta a fare ritorno in Brasile. A pochi mesi dalla scadenza del contratto con l'Al-Hilal, stando a quanto filtra dai media sudamericani, l'ex fuoriclasse di Barcellona e Psg ha deciso di accettare la romantica proposta del Santos, che ha scelto di riportarlo a casa dove tutto è iniziato.

Tennis: Wta, Sabalenka sempre n.1, Keys torna al 7mo posto - Paolini sempre quarta. La Ribakina si avvicina ed è quinta. Madison Keys, vincitrice dell'Australian Open, ha riconquistato il 7o posto nella classifica WTA di lunedì con un salto di sette posizioni in una gerarchia mondiale ancora dominata da Aryna Sabalenka, finalista a Melbourne. Keys aveva già raggiunto il 7o posto mondiale, la sua migliore posizione fino ad oggi, nel 2016.