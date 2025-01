Genoa, Venezia, Juve e Primavera: le ultimissime

l Genoa batte il Monza per 2-0 nel Monday night della 22esima giornata di campionato. I liguri sbagliano un rigore con Pinamonti, poi si rifanno con le reti di De Winter e Vasquez nella ripresa. Continua il periodo buio del Monza che rimane ultimo a 13 punti.

Si conclude in parità il derby veneto tra Venezia e Verona. Nel primo dei due anticipi del lunedì della 22esima giornata di Serie A, gli arancioneroverdi di Di Francesco e i gialloblù di Zanetti non vanno oltre l'1-1: in gol Zerbin e Tchatchoua.

La Juve ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'acquisizione di Renato Veiga dal Chelsea "a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 a fronte di un corrispettivo di 3,8 milioni euro, oltre ad oneri accessori pari a 0.2 milioni di euro". Il corrispettivo, spiega ancora la Juve, potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto "per un ammontare non superiore a 1,5 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Festa giallorossa nel derby Primavera al Tre Fontane, dove la Roma di Falsini ha battuto 1-0 la Lazio di Pirozzi conservando così la vetta della classifica (a +2 sulla Fiorentina e a +3 sull'Inter). A piegare i biancocelesti, frenati anche dai due legni colpiti (al 25' con Balde e al 71' con Karsenty) e ora a -5 dalla zona playoff, la rete segnata al 37' da Cama.