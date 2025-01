Nainggolan, Sinner, Juve e Nba: le ultimissime

Radja Nainggolan ha trascorso la notte in cella e oggi il giudice deciderà se liberarlo o meno. Il suo avvocato Omar Souidi ha detto che il centrocampista “nega il proprio coinvolgimento. Mi aspetto che torni presto in campo con il Lokeren. Non è stato ancora incriminato. Il fatto che debba rispondere ad alcune domande non significa che abbia qualcosa a che fare con la vicenda”.

La notizia è arrivata a nemmeno 24 ore dal trionfo agli Australian Open: Jannik Sinner non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam. La scelta è stata presa per "riposare dopo la lunga corsa in Australia", come affermato dallo stesso numero uno, che tornerà in campo a metà mese per esordire nell'Atp di Doha. La decisione cambia quindi il calendario dell'altoatesino, un anno fa vincitore in Olanda in finale contro Alex De Minaur.

Dalla prima sconfitta in campionato contro il Napoli di Conte al possibile interessamento della Juve per Xavi Hernandez, allenatore attualmente libero da vincoli contrattuali dopo l'esperienza sulla panchina del Barcellona. A scuotere il mondo bianconero, nelle ultime ore, è la clamorosa indiscrezione rilanciata dal quotidiano francese L’Équipe. "La Juventus ha contattato Xavi, ex allenatore del Barcellona, per dei colloqui informali". A scriverlo è il quotidiano francese che pensa già al possibile successore di Thiago Motta.

Nottata ricca di partite in NBA, che continua la sua marcia verso l’All Star Game. La notizia della notte è il ritorno alla vittoria dei Cleveland Cavaliers, che chiudono la pratica Detroit Pistons in un match senza storia: Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 43 punti nel 110-81 finale, con Simone Fontecchio in campo e segnando 4 punti.