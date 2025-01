Sinner, Juve, Europa League e Atalanta: le ultimissime

Jannik Sinner non ci sarà tra i tennisti azzurri presenti al Quirinale il 29 gennaio per la cerimonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il numero uno del mondo, che il giorno successivo alla vittoria degli Australian Open aveva messo in dubbio la sua presenza a Roma affermando: "Non so se andrò al Quirinale, devo ancora decidere", ha ora scelto di declinare l'invito al rientro da Melbourne.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, affiancato da Francisco Conceição, alla vigilia del match di Champions.

"Io penso che nei grandi club sei sempre in allerta. Il Benfica lo sarà domani, ma anche noi. Nei grandi club si pensa soltanto vincere. Io non vedo il Benfica in un momento delicato. Io vedo una grande squadra con il grande allenatore e vorranno dare il meglio. Noi faremo lo stesso”.

La Uefa ha reso noto gli arbitri delle partire che vedranno protagoniste Roma e Lazio in Europa League. Per Roma-Eintracht, in programma giovedì alle 21.00 allo stadio Olimpico, designato lo sloveno Rade Obrenovic. Per Sporting Braga-Lazio, in programma sempre giovedì alle 21.00 all'Estádio Municipal de Braga, designato l'arbitro inglese John Brooks.

Ademola Lookman si è fermato nell'allenamento di ieri a causa di un fastidio avvertito al ginocchio sinistro. Il giocatore nigeriano non verrà convocato per la sfida contro il Barcellona e stamattina verrà sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.