Napoli, Fiorentina, Caputo e Nba: le ultimissime

Il Galatasaray ha provato ad acquistare Victor Osimhen. Subito, in questa sessione di mercato: offerta da 65 milioni di euro al Napoli, 10 in meno rispetto al valore della clausola inserita nel suo contratto e già attiva per la finestra di gennaio, ma De Laurentiis ha gentilmente declinato la proposta.

Pablo Marí è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore ritrova Palladino in panchina dopo che i due hanno lavorato insieme al Monza nelle ultime due stagioni. Lo spagnolo arriva a Firenze a titolo definitivo.

Ciccio Caputo appende gli scarpini al chiodo. Il bomber di Altamura, che dalla gavetta nelle categorie minori è arrivato in Serie A e a indossare la maglia della Nazionale, con un gol in due presenze, ha segnato reti a raffica con tutte le squadre nelle quali ha giocato. In carriera, ha vinto due campionati di Serie B, nel 2008-2009 con il Bari e nel 2017-2018 con l'Empoli, e ha vestito le maglie di Bari, Salernitana, Siena, Virtus Entella, Empoli, Sassuolo e Sampdoria. Svincolato dalla scorsa estate, Caputo ha dato l'annuncio via social.

Nella notte italiana di Nba, gli Atlanta Hawks perdono il recupero del match rinviato a causa della neve per mano degli Houston Rockets 96-100, che possono contare su un Green da 25 punti. Philadelphia infligge ai Los Angeles Lakers un pesante 118-104 e ringraziano un Maxey dall'incredibile score di 43 punti.