Juve, Inter, Atalanta e Bologna: le ultimissime

Una volta conquistato aritmeticamente il pass per i playoff la Juventus di Thiago Motta ospita il Benfica. Questa la probabile formazione bianconera: JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. T. Motta.

Ad un passo dall'accesso diretto agli ottavi di finale, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in Champions League per affrontare l'ottava ed ultima giornata della fase campionato. A San Siro arriva il Monaco di Hutter. Questa la probabile formazione nerazzurra: INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, L. Martinez. All. S. Inzaghi.

Primo confronto ufficiale tra Barcellona e Atalanta. Flick ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione, mentre la Dea ha bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto tra le prime otto ed evitare i playoff. Questa la probabile della Dea: ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.

Ad una settimana dalla storica vittoria in rimonta contro il Borussia Dortmund, il Bologna di Vincenzo Italiano già eliminato è pronto comunque a godersi l'ultima notte europea. Questa la probabile formazione degli emiliani: BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Iling-Junior; Castro. All. V. Italiano.